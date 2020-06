Mercedes: "Nieuwe 18 inch banden voor 2022 zijn zwaar en traag"

James Allison zegt dat de 18-inch velgen voor 2022 betekenen dat de Formule 1 overschakelt naar een 'slechtere band' die zwaarder en langzamer is. De technische baas van Mercedes merkte op dat de huidige bandenspecificaties al tientallen jaren vergelijkbaar zijn, en vermoedde dat de nieuwe regel in wezen is voor het esthetische effect en de relevantie met straatauto's.

Twee seconden trager

"Dit soort band van het type ballon dat je tegenwoordig op onze auto's ziet, is echt een goede oplossing om snel te gaan", zei hij. "De nieuwe banden worden zwaarder, hebben minder grip en worden slechter om mee te rijden. Ze gaan de auto's ergens tussen de één en twee seconden vertragen."

'Ik denk dat als je een 13-jarige jongen bent of een fan van 'Fast and Furious', je het leuk vindt hoe ze eruit zien. Bij straatauto's zijn de prestaties niet zo hoog, de economische waarde is veel belangrijker, en dus onze wereld beter afstemmen op de straatauto betekent dat het waarschijnlijk relevanter is. Het is ook belangrijk omdat het betekent dat bandenfabrikanten meer geïnteresseerd zijn in deelname aan de Formule 1, en dat is belangrijk."

Maar een andere voor de hand liggende reden voor Mercedes is de verandering dat de banden gemakkelijker zijn voor de aerodynamici en ontwerpers om mee te werken.

"Dus als jij de FIA ​​en FOM was en je wilt dat het raster wordt samengedrukt, is het een goede zaak om banden te hebben die niet zo veel interfereren met de aero. Maar het is een grote kans voor ons om te zien of we in plaats daarvan onze hielen kunnen strekken. Ik denk dat de tijd zal uitwijzen of dat uitkomt of niet."