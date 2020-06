Jan Lammers: "Max Verstappen is de beste coureur die ik ooit heb gezien"

Max Verstappen wordt nog altijd gezien als één van de grootste talenten in de Formule 1. Het moeilijke is om van talent door te groeien naar daadwerkelijke legende, zoals onder andere Michael Schumacher, Ayrton Senna en Lewis Hamilton al wel is gelukt. Deze drie coureurs worden ook vaak met elkaar vergeleken, ondanks dat ze niet altijd in hetzelfde tijdperk met elkaar hebben gereden.

Dat Max Verstappen ooit een keer wereldkampioen in de Formule 1 gaat worden staat voor veel mensen al vast. Jan Lammers is vanaf het eerste uur al fan van de Nederlander en laat dit vaak blijken. Zo ook in gesprek met motorsport.com waar hij zijn ideale team samenstelt: "Als eerste coureur neem ik absoluut Max Verstappen. Max is gewoon de beste die ik ooit heb gezien. Op hun goede dag doen coureurs als Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Michael Schumacher weinig voor elkaar onder. Wat ze kunnen, is vaak redelijk vergelijkbaar."

"Alleen wat ze doen op hun minder goede dagen, daar zit nog wel een verschil in. En Max is met name iemand die het altijd doet. Of het nou een regenachtige dinsdagochtend is tijdens een test in Barcelona of een zonovergoten zaterdagmiddag in Monaco: Max haalt altijd het maximale uit zichzelf en uit de auto. Als het gaat om snelheid en gedrevenheid heb ik Max eigenlijk nog niet op een wat mindere dag kunnen betrappen."