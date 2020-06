Heikki Kovalainen: "Hamilton als teamgenoot was het einde van mijn carrière"

Lewis Hamilton is na Michael Schumacher de coureur met de meeste wereldtitels in de Formule 1. Zijn oud teamgenoot Heikki Kovalainen zegt echter in gesprek met Beyond the Grid dat de twee seizoenen bij McLaren naast Hamilton ervoor hebben gezorgd dat zijn F1 carrière ten einde kwam.

Dat Lewis Hamilton een van de toptalenten is toonde hij meteen in zijn eerste seizoen in de Formule 1. Bij McLaren kon hij het opnemen tegen tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en de Brit was slechts één punt verwijderd van het kampioenschap in zijn rookie seizoen. De felle strijd in het team zorgde er ook voor dat Alonso naar Renault vertrok.

Om het gat te vullen, werd de Fin Heikki Kovalainen aangetrokken, die net van Renault kwam. "Ik had het momentum toen ik naar McLaren ging. Het eerste jaar in de Formule 1 was slecht begonnen, maar in de tweede helft heb ik dat kunnen omdraaien, wat ik mee kon nemen naar 2008. Helaas kon ik het niet volhouden en in 2009 viel alles in duigen."

Energieloos tegenover Hamilton

De terugval van Kovalainen was vooral te danken aan teamgenoot Hamilton. "Ik heb twee geweldige seizoenen bij hem gehad en we hebben nooit echt grote problemen gehad. Misschien kwam dat ook omdat ik hem nooit echt heb uitgedaagd. Tegen mij hoefde hij nooit echt helemaal voluit te gaan. Hij was altijd een beetje sneller dan ik en ik moest er het beste van maken. Na anderhalf jaar had ik gewoon geen energie meer", legt de Fin uit over zijn moeilijke samenwerking met Hamilton.

"Ik vind het niet erg om toe te geven dat Lewis sneller was dan ik. Hij is één van de beste coureurs, zo niet de beste coureur aller tijden. Aan de ene kant ben ik blij dat ik met hem heb geracet, maar tegelijkertijd is het de doodsteek voor mijn carrière geweest."

Volgens Kovalainen was het onmogelijk om te vechten tegen de 'ongelooflijke vechtlust' die de Britten in zich hebben.