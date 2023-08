Kovalainen zijn eerste en enige overwinning - 2008

Precies vijftien jaar geleden pakte McLaren-coureur Heikki Kovalainen door wat geluk en wijsheid zijn eerste en enige Grand Prix-zege op de Hungaroring.

Tijdens de wedstrijd speelde Kovalainen een bijrol, maar kwam na de finishlijn volop in de spotlights. GPToday.net beschrijft wat er gebeurde in de race.

Massa was met zijn Ferrari bij de start het beste weg. De Ferrari-rijder was al snel voorbij aan de aan de vuile kant gestarte Kovalainen en nam in bocht 1 Lewis Hamilton te grazen. Massa haalde de Engelsman buitenom in. Massa sloeg gelijk een gat richting Hamilton van ongeveer een seconde.

Massa en Hamilton rijden als enige in de 1:21 en lopen weg bij de rest van de rijders. Massa leidt voor de eerste serie pitstops met ongeveer drie seconden voorsprong op zijn rivaal.

In ronde achttien is de Ferrari-coureur de eerste die een stop maakt. Hij komt terug voor Fernando Alonso, op de vierde plek.

Een ronde later is het de beurt aan Hamilton, die langer stilstaat dan Massa en achter Raikkonen terecht komt. Kovalainen had kortstondig de leiding maar moest die na zijn pitstop weer afgeven.

Plots gaat het mis voor Hamilton. Een lekke band, opgelopen voor bocht 3, maakt zijn bolide bijna onbestuurbaar en hij komt enkele malen langs de baan. Langzaam rijdend bereikt hij de pits, maar hij is dan wel teruggevallen naar positie tien.

Twee ronden daarna stopt Massa voor de tweede en laatste keer. Vervolgens komt ook Heikki Kovalainen van P1 binnen en zag Massa weer langszij komen.

De overwinning voor Massa lijkt een zekerheidje, maar drie ronden voor het einde gaat het mis Bij het opkomen van het rechte stuk ploft de motor van leider Massa.

Daardoor belandt de eerste plek en uiteindelijk de winst in handen van Heikki Kovalainen. De Fin boekt zijn allereerste Grand Prix-zege.

McLaren-teambaas Ron Dennis zorgde over de radio voor mooie laatste woorden: "Heikki, welkom in de wereld van het winnen."

Kovalainen zei zelf na afloop: "Het is een fantastisch moment. Hier heb ik jarenlang naartoe gewerkt. Hopelijk is de ban nu gebroken en volgen er snel meer overwinningen."

Het zou echter bij die ene overwinning blijven.