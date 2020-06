Bottas en Hamilton testen volgende week met Mercedes in Silverstone

Na drie maanden zal zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weer in een F1-wagen stappen. Op het circuit van Silverstone zal de Brit samen met Mercedes gaan testen, zo maakte het Duitse team bekend.

Op Twitter maakt het team melding van de test, die plaats zal vinden in de W09, de wagen waarin Hamilton in 2018 voor de vijfde keer wereldkampioen in werd. Op dinsdag zal Valtteri Bottas achter het stuur kruipen, woensdag is het de beurt aan Lewis Hamilton. Het is de bedoeling dat het team, samen met de coureurs, de protocollen gaat oefenen voor de eerste Grand Prix in Oostenrijk.

De Formule 1 heeft een vernieuwde kalender gepubliceerd met acht races in 10 weken, die plaatsvinden zonder toeschouwers en onder zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden vanwege de COVID-19-pandemie.

Silverstone, waar de Britse Grand Prix wordt gehouden, organiseert in augustus twee back-to-back races, waar het ook de 70e verjaardag van de eerste Grand Prix van het wereldkampioenschap viert.

De coureurs hebben sinds december niet meer geracet, omdat de openingsrace in Australië in maart werd geannuleerd, en hoewel ze tijdens de lockdown druk hebben getraind, maken sommigen zich zorgen over de voorbereiding.

Mercedes ging pas deze week weer aan het werk na een lange pauze waarbij de fabrieken van alle teams op slot gingen, als onderdeel van kostenbesparende maatregelen.