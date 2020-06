Toto Wolff: "Sebastian Vettel is welkom bij Mercedes"

Sebastian Vettel is mogelijk een outsider voor een stoeltje bij Mercedes voor 2021. Dat is het nieuws van teambaas Toto Wolff, die zei dat hij zich tot dusver niet zal aansluiten bij Ferrari en McLaren om vroeg de beslissing te maken over de coureurs van het Duitse team voor 2021.

Tegenover de Duitse media zei Wolff hierover: "Ik wil het korset niet te strak trekken qua timing. We willen eerst het seizoen beginnen en beide coureurs vrij laten racen. Daarnaast willen we ook zien hoe het met George Russell gaat. We willen de juiste beslissing in de loop van de zomer nemen."

Sebastian Vettel optie voor Mercedes

Wolff heeft kennis genomen van het feit dat Vettel moet vertrekken bij Ferrari en Mercedes hem kan contracteren, maar de kansen van de Duitser lijken eigenlijk niet groot.

"Sebastian is natuurlijk een geweldige persoonlijkheid en met vier titels ook een van de uitstekende coureurs van zijn generatie. Hij is een buitenstaander voor ons. We kijken vooral eerst naar onze eigen Mercedes-stal. Maar ik zou geen nee zeggen tegen Sebastian in termen van talent en persoonlijkheid."

Daarmee lijkt het erop dat Valtteri Bottas opnieuw niet zeker is van zijn toekomst bij het Duitse team aangezien openlijk op namen van andere coureurs wordt ingegaan. Ook is bekend dat Mercedes graag een Duitse coureur in één van de stoeltjes wil hebben.