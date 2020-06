Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Sainz moet dikke huid krijgen"

Carlos Sainz moet een dikke huid gaan krijgen om het Ferrari Formule 1-team aan te kunnen. Dat zegt voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley in gesprek met de F1 Nation podcast.

Smedley werkte tussen 2004 en 2013 bij Ferrari en was vooral bekend om zijn lange periode als engineer van Felipe Massa.

Smedley is momenteel actief voor de F1 (FOM) als directeur van de datasystemen. In de laatste aflevering van de officiële F1 Nation-podcast werd Smedley gevraagd welk advies hij voor Sainz had over het leven bij Ferrari voorafgaand aan de huidige McLaren-coureur in 2021.

Zorg voor dikke huid

Sainz vervangt de viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel als teamgenoot van Charles Leclerc volgend jaar bij Ferrari. Smedley zegt hierover: "Zorg voor een dikke huid. Echt een dikke huid, die moet je laten groeien. Hij zal het nodig hebben. Voor velen van ons die daar lang hebben gewerkt, wordt Ferrari een deel van je leven."

“Er zijn geweldige, echt verbazingwekkende dingen over Ferrari en een paar echt vreselijke dingen over Ferrari. Als je in hogere posities bij Ferrari terecht komt, zie je vrij vaak beide kanten van die medaille."

"Je ziet het deel waar je denkt 'waarom zou ik deze plek ooit willen verlaten?' En dan zijn er andere momenten waarop het moeilijker en een beetje frustrerender wordt en je moet opstaan en de uitdaging aangaan en de het beste uit jezelf haalt. En dat is dagelijks aan de orde."

Druk op de ketel bij Ferrari

Smedley benadrukte dat het stereotype van teamleden van Ferrari die druk voelden vanuit heel Italië absoluut waar was.

"Als ik iets heb geleerd van mijn tijd in de Formule 1; bij Ferrari is er geen plaats voor de tweede plaats Het op één na beste is nooit goed genoeg. Het is een cultuur die nu ook in Mercedes is opgebouwd."

"Maar zeker bij Ferrari heb je de extra druk van de media en de fans. Het is een nationale instelling, het is een religie en daarom verdwijnt die druk nooit, nooit. Zelfs als je het kantoor verlaat en je gaat misschien naar een restaurant of een klein café of wat dan ook, hoef je niet eens in de buurt van Maranello te zijn, mensen weten wie je bent en mensen zullen je hun duidelijke mening geven over wat ze denken over Ferrari en wat ze van je denken, want dat is precies wat ze doen."

"Tegelijkertijd is het een absoluut ongelooflijke plek om te werken, de passie en daar deel van uitmaken, vooral voor de jongens van het raceteam."