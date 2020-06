Abiteboul: "Fernando Alonso is voor Renault een optie"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft bevestigd dat Fernando Alonso als optie wordt gezien om Daniel Ricciardo te vervangen bij het team in 2021.

De naam van de tweevoudig wereldkampioen F1 kwam meteen naar voren toen de Australiër Daniel Ricciardo in 2021 zijn overstap naar McLaren aankondigde, met suggesties dat zelfs Formule 1-rechthebbende Liberty Media zou kunnen bijdragen aan de terugkeer van de Spanjaard.

Tegelijkertijd hebben anderen gebagatelliseerd of Alonso zelfs geïnteresseerd zou zijn om te racen voor een team dat vastzit in het middenveld.

Leuke coureurs beschikbaar

Gevraagd naar de 38-jarige coureur door, antwoordde Abiteboul tegen RMC: "Het kunnen veel coureurs zijn. Er zijn een aantal leuke coureurs die volgend jaar beschikbaar zullen zijn. Degene die je noemde is een optie. Het enige dat ik zeker kan zeggen, is dat we de tijd gaan nemen om erover na te denken. Het is een uiterst belangrijke beslissing."

Sneer naar Ferrari en McLaren

Cyril Abiteboul kennen we inmiddels om zijn pittige uitspraken en hij schroomt vaak niet om anderen de les te lezen of belachelijk te maken. Ook nu wil hij zijn mening geven over wat er de afgelopen weken is gebeurd: "We wilden niet ingaan op het soort activisme dat er is geweest van Ferrari en McLaren, om redenen die de hunne zijn. Eerlijk gezegd vonden we het een beetje raar om een coureur te kiezen voor 2021 wanneer het seizoen van 2020 nog niet eens is begonnen."

"Het kiezen van een coureur is het laatste stukje van de puzzel in onze reconstructie. Het is enorm belangrijk om de tijd te nemen en de juiste keuze te maken."

Ferrari-teambaas Alonso

Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali, die Fernando Alonso onder zijn hoede had, reageert op het vooruitzicht van Alonso, die eind 2018 de grid verliet en volgend jaar wil terugkeren in de F1.

"We hebben al fantastische jonge coureurs... maar Fernando zou een ander niveau geven", zei de huidige Lamborghini-CEO via Reuters.

"Hij zou zeker heel sterk zijn. Natuurlijk kan hij sterker zijn met een goede auto, met een zeer snelle auto, maar Fernando zou een aanwinst zijn voor de Formule 1 als hij terug zou komen."