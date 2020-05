Pedro de la Rosa: "Sainz en Ferrari gaan het Verstappen moeilijk maken"

Carlos Sainz rijdt volgend jaar voor Ferrari nadat vorige week bekend werd gemaakt dat hij een contract heeft getekend bij het Italiaanse team. Na twee seizoenen McLaren zal de Spanjaard verkassen en de stap naar de absolute top gaan maken. Een andere Spanjaard keert mogelijk terug in de Formule 1. Fernando Alonso wil graag weer racen in de Formule 1, maar is afhankelijk van andere mensen en dan met name van de beslissing die men bij Renault zal nemen.

F1 Budget Cap

In het Formule 1-Cafe sprak Rob Kamphues met Pedro de la Rosa. De Spanjaard was in 2000 teamgenoot van Jos Verstappen bij Arrows en blikt kort vooruit op de gang van zaken. Tegenover Kamphues zei De la Rosa over de budget cap: "Ik vind de budget cap die nu is ingevoerd nog steeds te hoog. Kijk eens naar de verliezen op dit moment en ook het komende seizoen hoeveel geld er verloren gaat. Je moet realistisch zijn en er nu voor zorgen dat de sport kan overleven. Alles boven de 100 miljoen is belachelijk."

Sainz vs Verstappen

Uiteraard vroeg Kamphues hem ook naar de overstap van Carlos Sainz naar Ferrari. De la Rosa denkt dat Verstappen het moeilijk gaat krijgen met Sainz: "Spaanse coureurs gaan het Verstappen moeilijk maken. Hier in Spanje is iedereen ook erg opgetogen over het volgende seizoen als Carlos Sainz bij Ferrari rijdt. Carlos zat heel dichtbij Max toen ze samen voor Toro Rosso reden en denken dat Max tot de besten, misschien wel de beste F1-coureur van dit moment is. Carlos Sainz is beter dan mensen denken."

Terugkeer Fernando Alonso

Renault wil misschien Fernando Alonso contracteren als vervanger van Daniel Ricciardo, die op zijn beurt naar McLaren vertrekt. Ook daarover is De la Rosa duidelijk: "Ik hoop dat Fernando terug kan keren in de Formule 1. De beste coureurs moeten in de Formule 1 racen en daar hoort Fernando Alonso bij, hij is een beest. Hij denkt alleen maar aan het racen en wil competitief zijn."