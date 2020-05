Lando Norris over moeilijk debuutjaar: "Geloofde niet in mezelf"

McLaren-coureur Lando Norris heeft het in zijn eerste seizoen in de Formule 1 moeilijker gehad dan gedacht. De jonge Brit had ogenschijnlijk weinig moeite om zich aan te passen aan het niveau in de koningsklasse van de autosport, gezien het gelijk opgaande kwalificatieduel met de meer ervaren Carlos Sainz en een zesde plaats in zijn tweede Grand Prix al.

Niets is minder waar, blijkt tijdens een gesprek tussen Norris en Formula1.com. Hij geeft toe dat zijn debuutjaar zwaar is geweest. "Ik heb met name aan het begin van het seizoen echt geworsteld met de druk die er was en de verwachtingen die men van me had. Ik geloofde niet in mezelf, ik had niet het vertrouwen dat ik het goed genoeg zou doen."

Norris sloeg aan het twijfelen. "Ik wist niet wat ik zou moeten doen als ik niet zou slagen in de Formule 1." Niet dat hij nu al kan concluderen dat zijn Formule 1-carrière geslaagd is, maar hij bevindt zich mentaal in ieder geval in rustiger vaarwater. "Ik had daar zeker aan het begin van het seizoen last van. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar het was een optelsom van meerdere factoren. Mentaal was dat echt wel een worsteling."

Voor lief

Het was de eerste keer dat hij daarmee te maken kreeg. In de opstapklasses ging het allemaal crescendo voor de jonge Brit. Norris moet nu in de Formule 1 veel harder werken om het optimale uit zichzelf en zijn materiaal te halen. "Ik denk dat ik het in de Formule 4 en Formule 3 allemaal meer voor lief nam. Het ging me veel makkelijker af. Ik kon gewoon op komen dagen en winnen. Zo simpel was het natuurlijk niet, maar je snapt wat ik bedoel."