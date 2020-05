Ferrari moet in de spiegel kijken na decennium zonder titels

Het team van Ferrari heeft het voorbije decennium geen enkele wereldtitel behaald. Met die pijnlijke constatering legt oud Formule 1-coureur Felipe Massa de vinger op de zere plek. De Scuderia beschikte door de jaren heen over topcoureurs als Fernando Alonso, Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel, maar het mocht niet baten. Het laatste constructeurskampioenschap dateert uit 2008, de laatste rijderstitel stamt uit het jaar daarvoor.

Dat het ook Vettel niet gelukt is om Ferrari aan nieuwe titels te helpen, kan de Duitser nauwelijks aangerekend worden. Die conclusie trekt Massa tegenover Sky Sports F1. "We mogen niet vergeten dat Ferrari in 2008 voor het laatst een kampioenschap won. Het klopt dat veel topcoureurs de revue hebben gepasseerd bij Ferrari en zij zijn niet in staat geweest om de titel te pakken. Na 2008 hebben we nooit meer het team en de auto gehad om het kampioenschap te veroveren."

De Braziliaan vervolgt: "Fernando Alonso leverde geweldig werk in 2010. Hij arriveerde op de limiet om te knokken voor de titel. Maar eerlijk is eerlijk, de auto was dat jaar niet goed genoeg voor het kampioenschap. In mijn ogen heeft Fernando het uitstekend gedaan. Ook Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen slaagden er niet in om Ferrari aan een titel te helpen. Dus dan ligt het niet aan de rijders. Sebastian heeft veel goede races gereden, vaak gewonnen en eindigde steevast voor zijn teamgenoot. Je kunt hem niks kwalijk nemen."

Sebastian Vettel

Ferrari slaat voor 2021 een andere richting in met het jonge rijdersduo Charles Leclerc-Carlos Sainz. Dat is de jongste line-up in meer dan vijftig jaar voor de Scuderia. Het besef lijkt in Maranello ingedaald te zijn dat topcoureurs geen garantie bieden voor successen, de organisatie en de auto zijn minstens zo belangrijk. Daarom richt Ferrari alle pijlen voor de komende jaren op de jeugdige Leclerc, ondersteund door Sainz, en was er voor de ervaren Vettel geen plek meer.

Massa staat er dan ook niet gek van te kijken dat Vettel na dit jaar vertrekt bij Ferrari. "Het wekt geen verbazing dat Vettel weg gaat bij Ferrari. Om langer te blijven moest hij er 100 procent van overtuigd zijn dat hij wilde blijven, zoals ook het team hem 100 procent had moeten willen houden. Hij heeft het punt bereikt dat hij gewoon een andere kant op wil. Of Sebastian in de Formule 1 blijft of stopt, dat is een tweede. Sebastian is iemand die altijd erg gefocust is op wat hij wil. Het zou me niet verbazen als hij besluit om na 2020 te stoppen met de Formule 1."