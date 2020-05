Cyril Abiteboul: "Teleurstellend om Ricciardo kwijt te raken"

Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft toegegeven dat hij teleurgesteld is in de gang van zaken rondom de aanstaande transfer van Daniel Ricciardo naar McLaren. In een eerste reactie op dat nieuws repte de Fransman al over loyaliteit en eensgezindheid, zonder de naam van de Australische coureur direct te noemen.

Ook nu neemt hij de naam van Ricciardo niet in de mond, maar hij steekt zijn teleurstelling over het feit dat de zevenvoudig Grand Prix-winnaar na dik een jaar alweer besloten heeft om te verkassen niet onder stoelen of banken. "Ik ben teleurgesteld, want zonder stabiliteit binnen je organisatie kun je niks opbouwen. Dit geldt voor coureurs, maar ook voor de rest van het bedrijf", aldus Abiteboul tegenover Motorsport-Total.com.

De snelheid waarmee de ontwikkelingen in silly season elkaar opvolgden heeft Abiteboul ook verrast. "De activiteiten van twee teams op de transfermarkt waardoor Daniel zich gedwongen zag om snel een beslissing te nemen hebben me inderdaad verbaasd." Ricciardo volgt bij McLaren Carlos Sainz op, die op zijn beurt naar Ferrari verhuist als vervanger van Sebastian Vettel.

Grote namen

Sindsdien zijn grote namen als Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Valtteri Bottas in verband gebracht met het vacante zitje bij Renault voor 2021. Het team richt zich voorlopig liever op de performance. Abiteboul: "Prioriteit is om een betere auto te produceren. Als we vorig jaar een beter pakket hadden gehad, had ik nu deze vragen niet hoeven te beantwoorden. En als we in de toekomst een betere bolide hebben, dan zijn we aantrekkelijk voor elke coureur."