Russische miljardair in verband gebracht met overname Renault

Renault verkeert in zwaar weer. De Franse autofabrikant heeft bij de regering aangeklopt voor een miljardenlening en moet forse bezuinigingen doorvoeren. Daardoor komt ook de toekomst van het Formule 1-team in het geding, maar er dienen zich al kandidaten aan om de renstal eventueel over te nemen. Een daarvan is Dmitry Mazepin, schrijft Gazzetta dello Sport.

Dmitry Mazepin is een Russische miljardair en de vader van coureur Nikita Mazepin. Zij zouden bij Renault een soortgelijke constructie willen neerzetten als Lawrence en Lance Stroll bij Racing Point of Michael en Nicholas Latifi bij Williams. De 21-jarige Nikita Mazepin was afgelopen winter actief in het Aziatisch Formule 3-kampioenschap, waarin hij beslag legde op de derde plaats in de eindstand.

Een andere mogelijke reddingsboei voor Renault zou Toto Wolff kunnen zijn, aldus Gazzetta dello Sport. De Mercedes-teambaas behartigt namelijk ook de belangen van Formule 2-coureur Guanyu Zhou. De 20-jarige Chinees is reeds als testcoureur aan Renault verbonden en zou 20 miljoen euro aan sponsorgeld meebrengen. Wolff zou Zhou graag aan een racestoeltje helpen.

Alonso of Vettel

Hoe dan ook, onder de huidige omstandigheden lijkt het onwaarschijnlijk dat Renault kiest voor een dure topcoureur als Fernando Alonso of Sebastian Vettel. Teambaas Cyril Abiteboul gaat de tijd nemen bij het selecteren van een opvolger voor Daniel Ricciardo, vermoedelijk om ook de ontwikkelingen rondom de toekomst van het team af te wachten.

"Eerst willen we weten hoe onze auto het doet, want we hebben nog geen race gereden dit jaar", begint hij tegenover De Telegraaf en Ziggo Sport. "De performance van de bolide bepaalt ook naar wat voor type coureur we op zoek gaan. Daarom kan het nog wel maanden duren voordat we de knoop doorhakken. Eerst hebben we informatie nodig, dan pas maken we een keuze. Dat is belangrijk, want de rijder in kwestie zal zowel in 2021 als in 2022 voor ons uitkomen."