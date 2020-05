Ralf Schumacher dicht neefje Mick kansen toe bij Alfa Romeo

Mick Schumacher maakt goede kans om binnen afzienbare tijd de sprong naar de Formule 1 te wagen. Dat denkt zijn oom Ralf Schumacher, zelf voormalig Formule 1-coureur. De broer van Michael Schumacher dicht zijn neefje vooral kansen toe bij Alfa Romeo, gezien zijn plek in het opleidingsprogramma van Ferrari. Bovendien is Kimi Raikkonen al 40 jaar en heeft Antonio Giovinazzi nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten.

Het zou Ralf Schumacher dan ook niet verbazen als Ferrari tijdens of na komend seizoen besluit om de zoon van Michael Schumacher naar voren te schuiven bij Alfa Romeo. "Mick maakt goede kans om het tot de Formule 1 te schoppen", begint Ralf Schumacher op Sky Deutschland. "Bijvoorbeeld bij Alfa Romeo. Kimi Raikkonen gaat misschien binnenkort toch eens nadenken over zijn pensioen en Antonio Giovinazzi is niet zo sterk, dus daar liggen mogelijkheden voor een jonge coureur als Mick."

Eerder zei Nick Heidfeld ongeveer hetzelfde. "Het zou me niets verbazen als we Mick dit seizoen al in de Formule 1 kunnen bewonderen. Natuurlijk nog niet bij het grote Ferrari, maar wellicht bij Alfa Romeo. Als ik me niet vergis, heeft dat team nog twee vrije stoeltjes voor 2021. Als hij goede prestaties neerzet in de Formule 2 en Giovinazzi komt in grotere problemen dan vorig jaar, dan zou ik er niet gek van staan te kijken als Alfa Romeo besluit om Mick dit seizoen al in het diepe te gooien."

David Schumacher

Ralf Schumacher heeft ook zelf een racende zoon, genaamd David. Die komt komend seizoen uit in de Formule 3 en is zeker nog niet klaar voor de Formule 1. Ralf Schumacher: "David is nog heel ver verwijderd van de Formule 1. Hij moet eerst in alle rust en kalmte in de Formule 3 beginnen. Aan de Formule 1 moet hij helemaal nog niet denken. Voor Mick komt er een belangrijk seizoen in Formule 2 aan. We zullen zien hoe het hem vergaat, we moeten hem nog een beetje tijd gunnen."