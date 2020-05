Lawrence Stroll plaveit de weg voor mega-investering Aston Martin

Lawrence Stroll heeft de weg geplaveid voor Aston Martin om verspreid over de komende vijf jaar in totaal 200 miljoen pond in het Formule 1-team te investeren. Dat schrijven Christian Sylt en Caroline Reid in The Mail on Sunday. Stroll en een consortium investeerders bemachtigden eerder dit jaar een belang van 25 procent in Aston Martin, dat vanaf 2021 naamgever is van het Formule 1-team van Racing Point.

Die sponsorovereenkomst is een logisch gevolg van het feit dat Lawrence Stroll ook eigenaar is van Racing Point. Het team heeft nu documenten gepubliceerd waarin te lezen valt dat het op 17 februari reeds gestemd heeft over het uitschrijven van aandelen ter waarde van 200 miljoen pond. Op die manier stelt het team Aston Martin Lagonda in staat om nu al een optie op die aandelen nemen. De aandelen hoeven pas ergens in de komende vijf jaar toegewezen te worden.

Ondertussen werkt Lawrence Stroll achter de schermen ook aan de structuur bij Aston Martin. Volgens de Financial Times wil de Canadese zakenman Tobias Moers, directeur en voorzitter van Mercedes-AMG, aanstellen als nieuwe directeur van het Britse automerk. Het versterkt de banden tussen Aston Martin en Mercedes verder. Aston Martin gebruikt al Mercedes-motoren voor de straatauto's en ook het Formule 1-team (nu nog Racing Point) rijdt met krachtbronnen van Mercedes.