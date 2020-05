Pascal Wehrlein: "Formule E is eerlijker dan de Formule 1"

De competitie in de Formule E is eerlijker voor coureurs dan de Formule 1. Die conclusie trekt Pascal Wehrlein, voormalig Sauber- en Manor-coureur en tegenwoordig rijdend in de elektrische klasse namens Mahindra. In zijn eerste drie Formule E-races vergaarde hij onder meer een tweede plaats en een pole position, resultaten waar hij in de Formule 1 niet bij in de buurt kwam.

Wehrlein vertelt dan ook op de Inside Electric-podcast: "De Formule E is erg competitief. Er zijn veel autofabrikanten in deze klasse actief en het niveau ligt hoog. Maar waar ik het meest van geniet, is het feit dat het fair blijft. In andere series heb je grote merken en kleine teams en zie je een groot verschil in competitiviteit en rondetijden. Puur omdat de ene renstal veel geld uit kan geven en de andere renstal niet. Daardoor heb je teams die slechts als veldvulling dienen."

Dat is in de Formule E niet aan de orde, benadrukt de Duitser. "In de Formule E zijn bepaalde onderdelen standaard, zoals de aerodynamica. Dat houdt het simpel voor de teams. Tegelijkertijd mogen ze wel de aandrijflijn en dat soort dingen zelf ontwikkelen. Daar kunnen ze het verschil maken, maar die verschillen zijn veel kleiner dan in de Formule 1. Dat zorgt ervoor dat de teams dichter bij elkaar staan en daardoor is het voor coureurs veel eerlijker."

"In plaats van één of twee teams die meedingen naar de winst, maken bijna alle teams kans op de zege. Dat bevalt me wel, je rijdt echt tegen de andere coureurs. In de Formule 1 had ik het gevoel dat we maar tegen één of twee andere teams reden. De rest bleef buiten bereik. Ik streed dus in een groepje met slechts vier of zes rijders. En op een slechte dag, als de auto de overige teams niet bij kon benen, duelleerde ik alleen maar met mijn teamgenoot. Dat is niet ideaal."