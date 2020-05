Pascal Wehrlein niet te porren voor rentree in middenmoot

Pascal Wehrlein heeft zichzelf van het lijstje mogelijke coureurs voor de potentiële nieuwe Formule 1-teams Panthera Team Asia en Campos Racing gehaald. Ondanks de uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande economische recessie is Panthera Team Asia nog altijd van plan om volgend jaar toe te treden tot de Formule 1. "Ons doel is om in 2021 op de grid te staan."

Campos Racing ging eind vorig jaar zelfs zo ver om Wehrlein centraal te stellen in de plannen voor een eigen Formule 1-renstal. De 25-jarige Duitser heeft daar zelf echter weinig trek in. Bij Sauber en Manor heeft hij geproefd van het leven in de achterhoede van de Formule 1 en dat smaakte niet naar meer. Wehrlein is dan ook niet van plan om zijn Formule E-stoeltje en rol als simulatorrijder bij Ferrari op te geven voor een onzeker bestaan in de koningsklasse van de autosport.

"Ik wil niet meer racen voor teams die in de middenmoot of achteraan het veld bungelen", steekt hij van wal op Ran.de. "Dat is niks voor mij. Bij Manor waren we vier seconden per ronde langzamer dan de top en hadden we 80 werknemers, terwijl de grote teams 1.500 mensen in dienst hadden. Dat is waar de grote verschillen vandaan komen. Niets is mooier dan rijden in een Formule 1-auto, maar de wetenschap dat de vijftiende plaats het hoogst haalbare is past gewoon niet bij mij."

Sebastian Vettel

De Duitser behoorde lange tijd tot het opleidingsprogramma van Mercedes, maar een plekje bij de hoofdmacht zat er nooit voor hem in. Wehrlein denkt nu dat landgenoot Sebastian Vettel het stoeltje naast Lewis Hamilton in 2021 gaat bemannen. "Mercedes heeft de voorbije jaren alles gewonnen wat er te winnen viel met de huidige rijders, dus ik snap dat het dan moeite kost om de line-up te veranderen. Maar ik kan me voorstellen dat ze nu voor Vettel kiezen."