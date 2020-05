Pascal Wehrlein niet geïnteresseerd in comeback bij minder F1-team

Pascal Wehrlein is niet geïnteresseerd in een terugkeer in de Formule 1 als het team in de middenmoot of achteraan racet. Er gaan geruchten in de ronde dat de simulatorcoureur een plekje heeft bij het nieuwe Formule 1-team dat in 2021 wil gaan deelnemen aan de Formule 1. Maar de 25-jarige, die nu in de Formule E racet en een Ferrari-simulatorrijder is, zegt dat hij "zich niet druk maakt" over de terugkeer naar de F1-grid.

Wehrlein, die uitkwam voor onder andere Sauber en Manor is duidelijk niet geïnteresseerd in een comeback met een minder team. "Ik wil niet langer rijden voor een team dat op het middenveld of achterin rijdt", vertelde hij aan ran.de. “Het (racen bij Manor en Sauber achteraan het veld) was niet zo leuk voor mij.”

Hij zei dat het rijden met een Formule 1-auto wel heel gaaf is, "maar naar een raceweekend komen in de wetenschap dat je voor de 15e plaats rijdt, is niet mijn houding. Bij Manor waren we vier seconden langzamer dan de top en hadden we 80 werknemers in vergelijking met maximaal 1500 bij de topteams. Daar komen de verschillen vandaan. De teams aan de voorkant hebben coureurs met veel ervaring die al goed hebben gepresteerd, dus een kans wordt moeilijk."

Ook beantwoorde de Duitser de vraag of hij Sebastian Vettel ziet tekenen bij Mercedes naast Lewis Hamilton. "Mercedes heeft de afgelopen jaren gewonnen met zijn huidige coureurs en het is normaal dat een team het dan moeilijk vindt om van coureur te veranderen, maar ik kan er wel iets bij voorstellen.”