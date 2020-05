Carlos Sainz gaat rond de 6 miljoen euro verdienen bij Ferrari

Carlos Sainz heeft bij de onderhandelingen over zijn contract bij Ferrari een salaris van rond de 6 miljoen euro afgedwongen. De Italiaanse krant Corriere della Sera heeft het over een loon van tussen de 5,5 en 6,5 miljoen euro, de Spaanse krant Marca noemt een salaris van tussen de 6 en 7 miljoen euro. De waarheid ligt in het midden, waarbij Sainz zijn gage door middel van bonussen voor goede prestaties nog kan verhogen. Het is in elk geval veel minder dan de 30 miljoen euro die Sebastian Vettel opstrijkt.

De Spanjaard heeft de gesprekken met Ferrari - in tijden van corona - als gek ervaren. Beide partijen konden niet fysiek aan de onderhandelingstafel plaatsnemen, alles moest telefonisch of via online diensten als Zoom of Microsoft Teams. Sainz daarover tegen Sky Italia: "Het waren vreemde onderhandelingen, zo zonder elkaar te zien. Ik zat thuis met mijn vader, terwijl we constant contact hielden met mijn zaakwaarnemer. Uiteindelijk hebben we het echter vrij goed gedaan."

Tweede viool?

Maar als ze bij Ferrari denken dat Sainz gedwee de rol van tweede viool achter Charles Leclerc gaat spelen, dan hebben ze het mis. Dat stelt oud Formule 1-coureur Jenson Button op Sky. "Als Ferrari-teambaas Mattia Binotto voor Sainz gekozen heeft omdat hij denkt dat de Spanjaard ondanks een goed stel handen geen bedreiging vormt voor Leclerc, dan heeft hij zich vergist. Carlos is een winnaar. Hij wil het kampioenschap pakken. Als deze keuze bedoeld was om een harmonieuze sfeer te creëren, dan heeft Binotto voor de verkeerde persoon gekozen."

McLaren-baas Zak Brown koestert ook hoge verwachtingen van Sainz bij Ferrari. "Ik denk dat hij het heel goed gaat doen bij Ferrari. Carlos gaat Leclerc het leven zuur maken op de baan, daar ben ik van overtuigd. Ik geloof dat Sainz goed in het pulletje van Ferrari past. En als ze over een auto beschikken die in staat is races te winnen, dan zal Carlos voor overwinningen zorgen."