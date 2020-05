Charles Leclerc verantwoordelijk voor koerswijziging Ferrari

Ferrari was jarenlang een team dat vertrouwde op ervaren krachten en bewezen Grand Prix-winnaars. In Maranello heeft men echter een ommezwaai gemaakt. Voor 2021 stelde de Scuderia de jongste line-up in meer dan vijftig jaar samen. De 22-jarige Charles Leclerc krijgt volgend jaar gezelschap van de 25-jarige Carlos Sainz.

Reden voor de koerswijziging bij Ferrari is het topjaar dat Leclerc vorig jaar draaide. De prestaties van de jonge Monegask hebben de leiding van de Italiaanse renstal ervan overtuigd dat leeftijd in deze tijd minder een rol speelt. Goed genoeg is oud genoeg, luidt het nieuwe credo bij de Scuderia. Dat is ook oud Formule 1-coureur Giedo van der Garde opgevallen.

"Het is een heel interessant fenomeen", vertelde de Nederlander aan de NOS. "Leclerc is een hele jonge jongen, maar ze hebben gezien dat hij een superjaar heeft gedraaid. Hij heeft het Sebastian Vettel heel moeilijk gemaakt." Van der Garde verwacht een interessante strijd tussen Leclerc en Sainz. "Het wordt een mooi gevecht."

Jonge honden

Hij vervolgt: "Twee jonge honden in één team kan gevaarlijk zijn. Maar Sainz maakt bijna geen fouten, is superconstant en laat zich niet gek maken. Ik denk dat hij genoeg ervaring heeft. We gaan het allemaal meemaken. Ik ben echt benieuwd, Sainz is ook echt geen pannenkoek. Die weet wel wat gas geven is. Maar ik denk dat hij aan het begin moet accepteren dat hij tweede coureur is."

Van der Garde bespeurt een trend. "Het wordt steeds jonger, maar ze beginnen ook steeds jonger. Ik begon met karten toen ik 10 was, Max toen hij 4 was. Die jongens worden megagedreven door hun ouders en de mensen om zich heen. En als ze de autosport in komen, kunnen ze thuis oefenen. Dat was in mijn tijd niet. Een team als Red Bull pikt die jongens jong op en zet ze in de simulator. Dat is, denk ik, de truc waardoor ze zo snel in de Formule 1 kunnen komen."