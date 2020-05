Ontsnapt het Formule 1-team aan bezuinigingen bij Renault?

Renault staat op het punt om een pakket aan bezuinigingsmaatregelen ter waarde van 2 miljard euro aan te kondigen. De Franse autofabrikant incasseert harde klappen door de coronacrisis. De autoverkoop in Europa is in het eerste kwartaal van 2020 met 40 procent achteruit gehold, terwijl in de maand april zelfs een daling van 80 procent ten opzichte van vorig jaar is genoteerd.

Dat zijn geen rooskleurige cijfers en Groupe Renault heeft niet voor niets al een lening van 5 miljard euro afgesloten om deze periode te overbruggen. Het bestuur buigt zich nu over een ingrijpende bezuinigingsronde. Het verhaal gaat dat de Franse autofabrikant vier fabrieken in Frankrijk gaat sluiten, waaronder de fabriek in Dieppe waar de A110 van de nieuwe Alpine-serie wordt geproduceerd.

Renault gaat zich meer toeleggen op de modellen die goed verkopen. Deze ontwikkelingen roepen uiteraard vragen op over het Formule 1-project van de Franse autofabrikant. Renault heeft een eigen fabrieksteam en is als motorleverancier actief in de koningsklasse van de autosport. Het merk geeft ongeveer 195 miljoen dollar per jaar uit aan de ontwikkeling van Formule 1-motoren en het budget voor de renstal zal ongeveer hetzelfde zijn.

Nieuwe reglementen

Dat is in normale tijden al een behoorlijke uitgave, laat staan in crisistijd. De Formule 1 is er veel aangelegen om alle autofabrikanten - inclusief Renault - aan boord te houden en doet er dan ook alles aan om het kostentechnisch zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De sport voert in 2021 een budgetlimiet in, de verdeling van het prijzengeld wordt eerlijker en de nieuwe reglementen voor 2022 moeten meer teams kansen op topresultaten bieden.

Of het genoeg is om Groupe Renault te overtuigen om het Formule 1-team te sparen bij de bezuinigingen? De tijd zal het leren.