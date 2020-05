Renault leent monsterbedrag om overeind te blijven en zoekt nieuwe coureur

Een bron die bij het fabrieksteam van Renault werkt, meent dat er geen haast is om een vervanger te zoeken voor de na dit jaar vertrekkende Daniel Ricciardo.

De Australiër verruilde twee jaar geleden verrassend van team. Hij vertrok bij Red Bull Racing en ging aan de slag bij Renault. Ongeveer een week geleden kondigde hij aan dat hij van de Franse renstal overstapt naar een Britse renstal, McLaren. Dit is een van de vele tegenslagen voor het Franse team.

Renault leent monsterbedrag om overeind te blijven

Het team verkeert in zwaar weer. Het vertrek van Ricciardo en het steeds niet lukken om een kampioenschap binnen te halen komt hard aan bij de Fransen in deze tijd. Groupe Renault heeft een door de staat gegarandeerde lening van 5 miljard euro afgesloten om de wereldwijde crisis te doorstaan, waarbij het Franse tijdschrift Auto Hebdo vermoedde: "In dit verband kan de Formule 1 als een lichtzinnige uitgave worden beschouwd."

Hoewel het team volgens de cijfers in een moeilijke tijd verkeert, meent de bron binnen het team dat het helemaal niet zo slecht is bij het in Enstone en Viry gevestigde team.

Stoel voor 2021 nog vrij

Renault heeft door het vertrek van de coureur met startnummer 3 één stoeltje over voor het 2021-seizoen. Namen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel staan hoog op het lijstje van het team. Renault-junior Christian Lundgaard maakt ook kans op die plek, al lijkt dat een hele kleine kans.

De teambron zegt dat Renault 'geen haast' heeft om een beslissing te nemen. Alessandro Bravi, manager van Formule 2-coureur Lundgaard, is het daarmee eens. "Christian moet zich volledig concentreren op de Formule 2. Formule 1 is natuurlijk het doel, maar het is te vroeg om over 2021 te praten. Er is geen stress - we hebben genoeg tijd", vertelde hij aan het tijdschrift BT, verwijzend naar de 18-jarige Deen.