Silverstone bevindt zich op hellend vlak: "Jammer maar helaas"

McLaren-baas Zak Brown heeft een voorschot genomen op de mogelijkheid dat de Britse Grand Prix zal ontbreken op de herziene Formule 1-kalender voor 2020. Nog geen week geleden pronkte Silverstone-directeur Stuart Pringle trots met een deal voor twee races op zijn circuit dit jaar, maar door de houding van de Britse overheid bevindt Silverstone zich op een hellend vlak.

Oorzaak hiervoor is de quarantaine-eis die de regering wil invoeren. Internationale reizigers zouden zich na aankomst in Groot-Brittannië dan eerst veertien dagen moeten afzonderen van de buitenwereld. Voor de Formule 1-teams en hun personeel is dat onmogelijk. Vooralsnog werpt een lobby van Silverstone om een uitzondering te maken voor sporters en leden van sportteams weinig vruchten af.

Spijtig, zo concludeert Brown in de Evening Standard. "Het is een fikse streep door de rekening voor Silverstone, want er zijn opties om voornamelijk in Europa te racen en niet zo vaak terug te keren. Mocht de Britse Grand Prix niet door kunnen gaan, dan is dat jammer maar helaas. Zeker als andere landen ons wel willen ontvangen, kunnen we de Formule 1 niet laten tegenhouden door één land. Het zou het voor ons wel lastig maken om ons te manoeuvreren."

Banen op het spel

Met dat laatste raakt Brown een gevoelige snaar. Zeven van de tien Formule 1-teams zijn immers gevestigd in Groot-Brittannië. Dus zelfs als Silverstone van de kalender verdwijnt vanwege de invoering van de strenge quarantaine-eisen, dan nog blijven McLaren, Williams, Red Bull Racing, Haas F1 Team, Racing Point, Renault en Mercedes met de vraag zitten hoe ze het dan met hun personeel moeten regelen.

Volgens David Richards, hoofd van Motorsport UK, kan dit grote gevolgen hebben voor de Formule 1 in Groot-Brittannië. Er staan banen op het spel, veel banen. Aan de Daily Telegraph deelde hij mede: "Men vergeet dat er geen andere sport zo'n grote impact op de Britse economie heeft als de Formule 1, als je kijkt naar het aantal mensen dat er direct of indirect werkzaam in is. Met de juiste voorzorgsmaatregelen moet het toch mogelijk zijn om de lokale gemeenschap te beschermen en dit professioneel af te handelen voor de teams. Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen."

Alternatief

De Hockenheimring in Duitsland geldt als alternatief voor Silverstone, mocht de Britse overheid geen medewerking verlenen. Het Duitse circuit staat klaar om indien nodig in te springen. "In een jaar waarin we gebukt gaan onder enorme verliezen door gederfde inkomsten uit kaartverkoop, is ons doel om met de Formule 1 wat revenuen te genereren om dat te compenseren. We zijn in gesprek om te kijken of en in hoeverre dit mogelijk is", aldus circuitdirecteur Jorn Teske in Kölner Express.