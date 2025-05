Blije Brown na Monaco GP: "Onze twee jongens waren geweldig"

McLaren-CEO Zak Brown mag tevreden zijn met de prestaties van zijn McLaren. Beide coureurs staan op het podium, waarvan Lando Norris de race gewonnen heeft. Brown is heel erg blij met de overwinning van McLaren.

De Amerikaan is zo blij dat hij de trofee meenam naar de interviews, waar hij door officiële media geïnterviewd wordt: "Ik heb de trofee om het te bewijzen. Dit is zo goed als het maar kan. Wat een geweldige race."

Stress

"Het was een hoog stressgehalte tot de laatste bocht in de laatste ronde", zegt de McLaren-CEO. "Charles [Leclerc] reed briljant. Max [Verstappen] reed briljant. Natuurlijk waren onze twee jongens geweldig, en het was behoorlijk stressvol daar. Dus ik vond het een spannend Monaco."

In de laatste ronde van de race reed Lando Norris nog de snelste ronde. Dat was een behoorlijk risico, maar Brown geeft daar een logische verklaring voor: "Hij was in goede vorm, maar Charles was echt snel in een paar bochten en hij dacht dat hij misschien een poging zou wagen. Dit is Monaco, maar hij reed geweldig." Norris was dus niet zeker van een overwinning en liet Leclerc koste wat het kost niet voorbij.

Zin in komende Grand Prix

Brown heeft zin in de toekomst en in de komende Grand Prix. In Barcelona moet echter de vleugel veranderd worden, maar Brown is erg tevreden met de prestaties van McLaren dit jaar: "Op naar de volgende. Uitstekend

McLaren staat momenteel nog steeds bovenaan, met Oscar Piastri die het kampioenschap leidt en Lando Norris die tweede staat in het kampioenschap. De twee coureurs schelen door deze Grand Prix nog maar drie punten, dus het belooft spannend te worden voor de rest van het seizoen. Beide coureurs hebben in deze Grand Prix verder afstand genomen van Max Verstappen. McLaren staat momenteel ook eerste in het constructeurskampioenschap. Ze staan nu 172 punten voor op Mercedes, dat tweede staat.