Sainz hoopt dat Ferrari-transfer de Spaanse GP impuls geeft

De overstap van Carlos Sainz van McLaren naar Ferrari komende winter moet bijdragen aan het veiligstellen van de toekomst van de Grand Prix van Spanje. Die hoop leeft in elk geval bij Sainz zelf. Het contract van de Spaanse Grand Prix loopt na dit jaar af en het lot van het evenement op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona voor 2021 is onzeker.

Nu de Spaanse televisiezenders sinds de aankondiging van de aanstaande transfer van Sainz naar Ferrari over elkaar heen buitelen om de Formule 1-rechten te bemachtigen en daar bedragen van 100 miljoen euro mee gepaard zullen gaan, hoopt de Spanjaard op een soortgelijk effect voor zijn thuisrace. "Ik weet niet wat de redenen voor een mogelijke breuk tussen de Grand Prix van Spanje en de Formule 1 zijn, maar ik hoop dat mijn overgang naar Ferrari helpt om de race in Barcelona te behouden", aldus Sainz tegenover Movistar.

Voor nu ligt zijn focus nog volledig bij zijn huidige werkgever McLaren, benadrukt Sainz. "Ik begrijp dat mensen al vooruit kijken en me in de rode bolides willen zien strijden voor podiumplekken en overwinningen, maar we hebben eerst 2020 nog te gaan. Ik ben alleen maar bezig met McLaren. Ferrari verdwijnt in een laatje en komt daar pas na dit seizoen weer uit. Ik weet dat ik keihard moet blijven werken. Iedereen bij McLaren is goed geweest voor me. Dat mag ik niet vergeten en wil ik belonen."