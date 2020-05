Jenson Button: "Waanzin dat Ferrari Vettel zomaar laat gaan"

Oud Formule 1-coureur Jenson Button kan er met zijn hoofd niet bij waarom Ferrari besloten heeft om het contract van Sebastian Vettel niet te verlengen. De wereldkampioen van 2009 weet uit zijn tijd nog hoe goed de Duitser is. De Brit was dan ook in shock toen hij het nieuws hoorde dat Vettel en Ferrari na dit jaar uit elkaar gaan. "Een vreemde keuze", oordeelt Button tegenover Sky Sports F1.

Hij vervolgt: "Als Ferrari hem zomaar laat gaan, dan is dat echt waanzin. Sebastian is een viervoudig wereldkampioen. Hij heeft zijn snelheid meermaals bewezen, ook vorig jaar. Hij heeft het moeilijk gehad in het duel met Charles Leclerc en dat heeft mentaal wel sporen nagelaten. Maar Sebastian kwam sterk terug en hij is iemand die je in je auto wil hebben als je het bij een Formule 1-team voor het zeggen hebt. Er moet meer achter zitten. Ik weet niet of Ferrari besloten heeft om niet meer twee eerste coureurs naast elkaar te plaatsen, maar het is een rare keuze en ik ben nog steeds in shock."

Ook de timing is bijzonder, vindt Button. "We zullen wel zien hoe het uitpakt, maar het zijn ongebruikelijke tijden. We hebben al maanden geen Formule 1-auto meer gezien en het is ongewoon om op zo'n moment knopen door te hakken over de line-up voor het volgende seizoen. Normaal gesproken gebeurt dat halverwege het jaar en weet je wie goed presteert en wie niet. Vettel had nu al vier of vijf zeges op zak kunnen hebben en dan was de beslissing helemaal anders uitgevallen."