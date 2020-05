Waarom Daniel Ricciardo nu alsnog voor McLaren kiest

Daniel Ricciardo had twee jaar geleden al de optie om naar McLaren te verhuizen. Destijds koos de Australiër voor een transfer van Red Bull Racing naar Renault. In 2021 komt de door McLaren gewenste samenwerking met Ricciardo alsnog tot stand. Wat is er in die twee jaar veranderd waardoor de zevenvoudig Grand Prix-winnaar een overstap naar Woking nu wel ziet zitten? Het is een kwestie van vertrouwen, legt McLaren-baas Zak Brown aan Sky Sports F1 uit.

"Dat we een racewinnaar als Daniel Ricciardo hebben kunnen strikken is een teken van de progressie die we als McLaren geboekt hebben", begint Brown. "Daar gelooft hij in. Een paar jaar geleden gingen we ook achter hem aan en toen besloot hij om niet naar ons te gaan. Daar heb ik hem over gesproken. Daniel gaf aan dat we net een belabberd seizoen achter de rug hadden, om het nog zwak uit te drukken. Maar achter de schermen was er ook van alles gaande om het team weer op te bouwen."

"Andreas Seidl en James Key waren nog niet aangetrokken en het managementteam was nog niet geherstructureerd. Dat waren slechts beloftes die ik kon maken en ik begreep ook dat Daniel eerst de ontwikkelingen wilde afwachten. Hoe het zich heeft ontvouwd, bevalt hem wel en mij ook. Hij heeft de veranderingen gezien; het leiderschap dat Andreas heeft gebracht, de steun van onze aandeelhouders, de overstap naar Mercedes-motoren voor 2021. We zijn een team in opkomst en Daniel gaat ons naar een hoger niveau tillen."

Duo met Lando Norris

Ricciardo gaat samen met Lando Norris een duo vormen. Twee goedlachse, positief ingestelde rijders die ook nog eens heel hard kunnen racen. Brown verheugt zich daar al op. "Daniel is vanuit economisch oogpunt goed te vermarkten. Hij is een opwindende coureur en de combinatie met Lando zal geweldig uitpakken. Op en naast de baan zullen ze de favorieten zijn van menig Formule 1-fan."

Brown heeft hoge verwachtingen van Ricciardo. "Ik denk dat Daniel zijn salaris waard is. De berichtgeving over zijn loon bij McLaren is niet accuraat, maar hij is een goed betaalde coureur. En ik ben van mening dat hij dat waard is. Daniel heeft zeven Grand Prix-zeges achter zijn naam staan en in de juiste auto is hij in staat om meteen het kampioenschap voor zich op te eisen."