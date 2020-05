Kevin Magnussen: "Ik ben niet de enige die over de schreef gaat"

Haas F1-coureur Kevin Magnussen is de voorbije jaren meermaals het mikpunt geweest van kritiek van collega's. Zo kreeg hij het aan de stok met Nico Hülkenberg - die Magnussen de meest onsportieve rijder op de grid noemde - en ook Fernando Alonso heeft een appeltje te schillen gehad met de Deen.

Maar hij is echt niet de enige die de grenzen van het toelaatbare opzoekt en daar wel eens overheen gaat, geeft Magnussen in een Instagram-interview met Formula1.com aan. "Er zijn inderdaad coureurs geweest die moeite hadden met mijn manier van rijden en daar ook over geklaagd hebben. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik wel eens over de schreef ga, maar denk niet dat ik daarin de enige ben."

"Weet je wat het is, de afgelopen seizoenen heb ik in de middenmoot moeten knokken. En als je elfde ligt en de tiende plek ligt voor het grijpen of je moet je tiende plaats juist verdedigen, dan staat er een punt op het spel en heb je eigenlijk niets te verliezen. Ik heb zware duels om P10 uitgevochten en sommige gingen over de grens."

"Dat is hoe ik ernaar kijk. Je moet de limiet opzoeken, maar er net niet overheen gaan. Maar je moet met je rijstijl absoluut de grenzen benaderen. Het is belangrijk om niet over de schreef te gaan, maar soms is de limiet lastig te vinden. Het is echter beter om net onder de grens te blijven dan om er overheen te gaan."