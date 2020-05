'Contractverlenging Vettel nooit aan de orde geweest bij Ferrari'

Het team van Ferrari heeft Sebastian Vettel helemaal geen nieuw contract aangeboden. Dat bericht brengt The-Race.com. Vettel en Ferrari maakten vorige week bekend dat ze na dit jaar uit elkaar gaan. Verhalen over onderhandelingen en aanbiedingen om de aflopende verbintenis van de Duitser te verlengen, berusten echter niet op waarheid.

Zo zocht Ferrari al in de winter contact met McLaren-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard heeft dit ook keurig gemeld bij zijn werkgever, gaf McLaren-baas Zak Brown tegenover Sky Sports F1 toe. Sainz en Ferrari bereikten snel een akkoord, dus het stond al vast dat Vettel het veld moest ruimen. Alleen de timing van het naar buiten brengen van dit nieuws was nog een twistpunt.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft aan de hand van het seizoen 2019 de conclusie getrokken dat een duo met Sebastian Vettel en Charles Leclerc niet gaat werken. De twee kwamen vorig jaar een paar keer met elkaar in aanvaring op de baan. Binotto heeft daarop besloten om de toekomst van Ferrari in handen van Leclerc te leggen en Vettel na 2020 te laten gaan.

McLaren

Bij McLaren is Sebastian Vettel ook nooit een optie geweest voor 2021, onthulde Zak Brown op Sky Sports F1. De Britse renstal had al in een vroeg stadium voor zichzelf besloten dat er twee scenario's mogelijk waren; verder gaan met Sainz of Daniel Ricciardo aantrekken als vervanger. McLaren had twee jaar geleden al getracht om Ricciardo te strikken en de keuze voor de Australiër als beoogde opvolger van Sainz was daarom snel gemaakt.

De mogelijkheid om Vettel te halen is nooit besproken. Brown: "Sebastian is uiteraard een geweldige coureur, hij is niet voor niets viervoudig wereldkampioen. Maar we bevonden ons al in een vergevorderd stadium en wisten dat het voor ons Carlos of Daniel zou worden. We hebben nooit iemand anders overwogen, ook niet na het nieuws dat Sebastian beschikbaar zou komen. We waren op dat moment al een andere richting in geslagen."