Max Verstappen wil dit jaar voor het kampioenschap gaan

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen barst van het vertrouwen. Dat bleek uit zijn optreden - via een livestream - in het ORF-programma Sport am Sonntag. Het pakket Red Bull Racing RB16-Honda kon de Nederlander tijdens de wintertests wel bekoren. Het is nog koffiedik kijken wat de verhoudingen echt zijn, maar het team en de coureur gaan voor het hoogst haalbare; de titel.

Verstappen zou dan de jongste Formule 1-kampioen ooit zijn. "Ik wil altijd winnen, elk jaar. Als ik de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis zou worden, is dit natuurlijk bijzonder en erg mooi, maar mijn motivatie is om elke race te winnen. De auto was tijdens de wintertests in Barcelona erg goed, alles functioneerde prima. Het is natuurlijk nog even afwachten, maar het team is erg gemotiveerd en ze willen voor het kampioenschap gaan, ik ook. Ik heb er veel vertrouwen in dat we samen met Honda een goed pakket hebben."

Met de start van het seizoen (waarschijnlijk) op de Red Bull Ring worden Red Bull Racing en Verstappen op hun wenken bediend. De Nederlander schreef immers de afgelopen twee edities van de Oostenrijkse Grand Prix op zijn naam. "Ik houd van het circuit, het is ons thuiscircuit en dat motiveert altijd. We hebben als team goed werk geleverd, qua strategie, maar ook onze auto ging daar altijd goed. En als alles klopt, kun je daar ook de wedstrijd winnen", aldus Verstappen.

Hij kan niet wachten totdat het eindelijk zover is. Verstappen: "Ik houd ervan om races te rijden en hoop dat we weer snel in de auto zitten." Het is de bedoeling om het seizoen op 5 juli op gang te brengen met de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Red Bull Racing en Verstappen lijken er klaar voor.