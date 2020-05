Ferrari overweegt toetreding tot de IndyCar Series in 2022

Ferrari verkent de mogelijkheden om over twee jaar toe te treden tot de IndyCar Series. Dat verklaarde teambaas Mattia Binotto aan het Italiaanse Sky. Deze flirt met de Amerikaanse raceklasse is een direct gevolg van het besluit van de Formule 1 om in 2021 een budgetlimiet in te voeren en de hoogte van dat plafond in de jaren die volgen alleen maar verder te verlagen.

Om geen personeel te hoeven ontslaan kijkt men bij Ferrari daarom naar andere projecten. Binotto legt uit: "Ferrari voelt veel sociale verantwoordelijkheid richting de medewerkers en we willen ervoor zorgen dat ze allemaal ook in de toekomst verzekerd zijn van een baan bij ons. Daarom zijn we begonnen met het evalueren van alternatieve programma's."

"Ik kan bevestigen dat we naar de IndyCar Series kijken, een compleet andere categorie dan de Formule 1. Bij Ferrari bereidden we onze structuur voor op een budgetlimiet van 175 miljoen dollar, maar dat plafond komt volgend jaar al behoorlijk lager te liggen. Deze reductie vertegenwoordigt een belangrijke uitdaging en heeft onvermijdelijk tot gevolg dat we ons personeelsbestand, onze structuur en de organisatie moeten herzien."

Ferrari bestudeert nog andere opties, benadrukt Binotto. "We observeren ook de ontwikkelingen in andere series, zoals bijvoorbeeld het World Endurance Championship. We zullen proberen om de best mogelijke beslissing te nemen."