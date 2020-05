Lewis Hamilton voert lijst met de rijkste Britse sporters aan

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is de rijkste Britse sporter aller tijden. Volgens de Rich List van de Britse krant The Times heeft de zesvoudig wereldkampioen Formule 1 een vermogen van 224 miljoen pond. Daarmee stoot hij oud-voetballer David Beckham van de troon als rijkste Britse atleet.

Hamilton voegde in 2019 zo'n 37 miljoen pond toe aan zijn vermogen. Bij Mercedes verdient hij jaarlijks zo'n 40 miljoen pond, maar dat is exclusief bonussen. Tel daar de lucratieve overeenkomsten met persoonlijke sponsors bij op en het is niet verwonderlijk dat Hamilton de lijst aanvoert.

De 35-jarige Brit onderhandelt momenteel met Mercedes over een nieuw contract, aangezien zijn huidige verbintenis na 2020 afloopt. The Times heeft het daarbij over een salaris van rond de 60 miljoen pond, al valt te bezien of de Duitse autofabrikant dat in tijden van crisis ervoor over heeft.

Zeker nu Sebastian Vettel vrij is gekomen voor volgend jaar heeft Mercedes een drukmiddel om Hamilton met een lager loon genoegen te laten nemen. Aan de andere kant kan de Brit wijzen op zijn indrukwekkende erelijst, met vijf van zijn zes wereldtitels in dienst van de Duitse autofabrikant.