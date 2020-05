Officieel: Carlos Sainz volgt Sebastian Vettel op bij Ferrari

Carlos Sainz is vanaf 2021 de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc bij Ferrari. De Spanjaard is bij de Scuderia de opvolger van Sebastian Vettel, die besloten heeft zijn aflopende contract niet te verlengen. Sainz, de zoon van de gelijknamige rallylegende, staat nu nog in dienst van McLaren en reed eerder voor de teams van Scuderia Toro Rosso en Renault.

Sainz heeft voor twee seizoenen getekend bij Ferrari. Teambaas Mattia Binotto is in zijn nopjes met zijn nieuwe aanwinst. "In vijf seizoenen Formule 1 heeft Carlos bewezen zeer talentvol te zijn en hij heeft aangetoond over de technische capaciteiten en karaktereigenschappen te beschikken waardoor hij de ideale coureur voor ons is."

"We beginnen aan een nieuwe cyclus om de top van de Formule 1 te beklimmen. Het zal een lange reis worden, ongetwijfeld vol obstakels en uitdagingen. Wij geloven dat een line-up met de vaardigheid en persoonlijkheid van zowel Charles als Carlos, het jongste Ferrari-duo in meer dan vijftig jaar, de beste combinatie vormt om onze doelen te verwezenlijken."

Sainz verheugt zich op zijn transfer naar Ferrari. "Ik ben opgewonden over mijn toekomst bij de Scuderia. Eerst hebben we nog een belangrijk jaar bij McLaren voor de boeg. Ik kijk ernaar uit om komend seizoen nog voor hen te racen en zal alles uit de kast trekken om weer goede resultaten te boeken."