Officieel: Daniel Ricciardo maakt overstap naar McLaren

Daniel Ricciardo verruilt Renault na dit jaar voor het team van McLaren. Dat heeft de Britse renstal officieel bekendgemaakt. De komst van Ricciardo maakt de weg vrij voor de transfer van Carlos Sainz van McLaren naar Ferrari, waar Sebastian Vettel na 2020 vertrekt. Bij de Britse renstal krijgt Ricciardo te maken met Lando Norris als teamgenoot.

Ricciardo heeft een meerjarige overeenkomst getekend bij McLaren. "Het aantrekken van Daniel betekent een nieuwe stap voorwaarts in onze plannen voor de lange termijn en brengt een opwindende nieuwe dimensie bij het team, naast Lando", reageert McLaren-baas Zak Brown. "Dit is goed nieuws voor ons teams, onze partners en natuurlijk onze fans."

De Amerikaan richtte zich ook nog even tot de vertrekkende Sainz. "Ik wil een eerbetoon brengen aan Carlos voor het uitmuntende werk dat hij voor McLaren verricht heeft om ons terug op de rit te helpen en een stijgende lijn te pakken te krijgen. Hij is een echte teamspeler en we wensen hem het beste voor de toekomst", aldus Brown.

McLaren-teambaas Andreas Seidl voegt toe: "Daniel is een bewezen racewinnaar en met zijn ervaring, toewijding en energie vormt hij een belangrijke aanwinst voor ons team in de missie om terug te keren aan de top. Met Ricciardo en Norris hebben we twee coureurs die onze fans in vervoering kunnen brengen en het team kunnen helpen groeien."