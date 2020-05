Fernando Alonso in beeld voor een comeback bij Renault

De aankondiging dat Ferrari en Sebastian Vettel na dit jaar uit elkaar gaan heeft een behoorlijke tombola teweeggebracht. Het ziet ernaar uit dat Carlos Sainz van McLaren het stoeltje van Vettel bij Ferrari toebedeeld krijgt, terwijl Daniel Ricciardo van Renault naar McLaren verkast om daar de vrijgekomen plek op te vullen. Dan blijft er nog een zitje bij Renault beschikbaar.

Om de cirkel mooi rond te krijgen, is Vettel een logische kandidaat. De Duitser lijkt echter geen oren te hebben naar een avontuur bij Renault. En dus komt de Franse renstal uit bij een oude bekende. Fernando Alonso is namelijk in beeld voor een opvallende comeback bij Renault, het team waarmee hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels veroverde. De Spanjaard geldt als belangrijke gegadigde voor hereniging met zijn oude werkgever en een terugkeer in de Formule 1 in 2021.

Diverse buitenlandse media speculeren over een rentree van de 38-jarige Alonso, die sinds eind 2018 niet meer actief is in de koningsklasse van de autosport. De tweevoudig kampioen beproefde zijn geluk sindsdien in tal van andere evenementen, zoals de 24 uur van Le Mans en de Dakar-rally. Maar hij heeft altijd aangegeven de nieuwe Formule 1-reglementen (die gepland stonden voor 2021 en door de coronacrisis uitgesteld zijn tot 2022, red.) als aanleiding te beschouwen om terug te keren.

Sky Sports-analist Martin Brundle: "Ik zie een scenario waarbij Sainz naar Ferrari verhuist, Ricciardo naar McLaren gaat en dan blijft er een plek over bij Renault waar ze waarschijnlijk Alonso voor gaan strikken." Renault gooide woensdag zelf olie op het vuur door via social media 'toevallig' een wallpaper van de Spanjaard uit zijn tijd bij de Franse renstal met hun volgers te delen.