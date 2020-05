Ferrari toont in vijf weken ontwikkelde beademingsapparatuur

Het team van Ferrari draagt een steentje bij in de strijd tegen het coronavirus. De Scuderia heeft de handen ineen geslagen met het Italiaanse Instituut voor Technologie (IIT) uit Genoa om nieuwe beademingsapparatuur te ontwikkelen. Ze hadden slechts vijf weken nodig om een nieuw apparaat te ontwikkelen dat laagdrempeliger is in gebruik en minder kost dan de gebruikelijke apparatuur.

Het systeem kreeg de naam FI5 mee, verwijzend naar de eerste letters van de partijen die het ontwikkeld hebben en het aantal weken dat ze nodig hadden om van een leeg vel papier tot dit ontwerp te komen. Italiaanse, Mexicaanse en Amerikaanse bedrijven hebben reeds contact gezocht met Ferrari en het IIT om het product te certificeren en te distribueren.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto: "De uitdagingen die het coronavirus opwerpt gaan we graag aan. FI5 is onze bijdrage in de strijd tegen deze pandemie, waarmee we de essentie van de Formule 1 en de karakteristieken van Ferrari onderstrepen; passie, creativiteit en de wens om te verbeteren. Dit project was stimulerend en gaf alle betrokkenen veel voldoening."