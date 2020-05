'Daniel Ricciardo heeft al getekend bij McLaren voor 2021'

Daniel Ricciardo verruilt het team van Renault na dit jaar voor McLaren. De Australiër zou zelfs al een contract getekend hebben bij de Britse renstal. Dat bericht brengen diverse buitenlandse media, waaronder de doorgaans goed ingevoerde journalist Leo Turrini.

Ricciardo bezit een aflopende verbintenis bij Renault en kennelijk ziet hij meer perspectief bij McLaren. Mogelijk dat de aarzelende houding van zijn huidige werkgever om zijn contract te verlengen meegewogen heeft in zijn beslissing om zich aan te sluiten bij een ander team.

McLaren is op de weg terug. De Britse renstal was jarenlang een van de toonaangevende teams in de Formule 1, maar de samenwerking met motorleverancier Honda verliep desastreus. Na drie jaar aanmodderen in de achterhoede sloeg McLaren een andere weg in.

Voor 2018 bundelde het team de krachten met Renault en kregen ze in Woking weer een stijgende lijn te pakken. De vooruitzichten zijn nog mooier, want McLaren wist zich voor 2021 al te verzekeren van krachtbronnen van Mercedes.

Daniel Ricciardo is bij de Britse renstal de waarschijnlijke opvolger van Carlos Sainz, die op het punt staat om bij Ferrari te tekenen als vervanger van Sebastian Vettel.