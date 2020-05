Max Verstappen trouw aan Red Bull: "Ik ga niet naar Ferrari"

Voor het stoeltje dat bij Ferrari vrijkomt na dit jaar door het aanstaande vertrek van Sebastian Vettel kan in elk geval al een dikke streep door de naam van Max Verstappen. De Nederlander zit prima bij Red Bull Racing en voelt niet de behoefte om de overstap naar Maranello te maken. Dat liet hij weten in een vraag-en-antwoord sessie op Instagram.

Max Verstappen blijft trouw aan zijn huidige werkgever. In januari verlengde hij zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2023. "Ik zag wat vragen voorbijkomen of ik naar Ferrari ga, maar ik kan jullie verzekeren dat dat absoluut niet het geval is. Het is wat het is. Iemand anders krijgt nu de kans bij Ferrari te rijden, wat natuurlijk een fantastisch team is."

Waarschijnlijk kiest Ferrari uit twee voormalig teamgenoten van Verstappen; Carlos Sainz of Daniel Ricciardo. De Nederlander denkt dat Sainz de meeste kans maakt om Vettel op te volgen bij de Italiaanse renstal.

Scherp blijven

Eerder in de sessie had oud Formule 1-coureur David Coulthard hem al de nodige vragen gesteld. Zoals over zijn trainingsregime. Max Verstappen: "Ik sta elke dag op de weegschaal. Ik kom gemakkelijk aan als ik de verkeerde dingen ga eten en drinken. Dus daar moet ik op letten. Maar het is het belangrijkste om er klaar voor te zijn voor als we weer gaan racen. Ik heb een hometrainer, dus ik kan thuis fietsen. Ik heb ook een soort roeiapparaat. Thuis hardlopen gaat natuurlijk niet, maar ik kan hier prima trainen met gewichten en elastische fitness banden. Ik heb altijd als doel gehad dat wanneer ik in een auto tot op de limiet ga, ik daarbij niet fysiek beperkt moet worden."

Daarnaast is bekend dat Max Verstappen veel aan simracen doet. Hoe helpt dat hem bij zijn voorbereidingen op het echte racen? "Je rijdt kwalificaties met de bijbehorende druk, je oefent starts en haalt concurrenten in. Je probeert een eerste ronde goed door te komen en maakt pitstops. Al dat soort dingen komen ook bij het echte racen kijken en volgens mij is simracen de beste manier om op dat vlak scherp te blijven."