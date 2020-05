Red Bull is niet van plan om Daniel Ricciardo terug te halen

Red Bull koestert geen plannen om Max Verstappen en Daniel Ricciardo na dit jaar te herenigen. De twee waren van 2016 tot en met 2018 teamgenoten bij Red Bull Racing en ze bouwden een goede band met elkaar op. Voor 2019 maakte Ricciardo een transfer naar Renault, waar de Australiër nu tegen een aflopend contract aankijkt. Een langer verblijf bij de Franse renstal is onzeker.

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar sprak eerder over een eventuele terugkeer naar Red Bull Racing. Wat Ricciardo betreft is dat zeker bespreekbaar. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is minder enthousiast. De Oostenrijker heeft het volste vertrouwen in Alexander Albon, zo laat hij aan F1-Insider.com weten. Een rentree van Ricciardo bij Red Bull Racing is niet aan de orde.

Helmut Marko legt uit: "Als Alexander Albon komend seizoen net zo presteert als vorig jaar - en ik heb sterk de verwachting dat dit zo zal zijn - dan blijft hij gewoon bij Red Bull Racing. Daarom heeft Daniel Ricciardo vrijwel geen kans. Alleen als Albon een enorme terugval meemaakt gaan we over andere coureurs nadenken. Maar ook dan komen we niet automatisch bij Ricciardo uit."

Meningsverschil

Er gingen ook geruchten dat Red Bull van plan was om Christian Horner aan de kant te schuiven als teambaas van Red Bull Racing. Onzin, benadrukt Helmut Marko. "Daar is niks van waar. We willen Christian Horner houden, natuurlijk. Het enige dat zich recent afgespeeld heeft is dat Christian tegen de invoering van een budgetlimiet was, terwijl het de teams helpt om geld te besparen. Wij waren voor. Er was een meningsverschil, maar meer was het niet."