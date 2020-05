McLaren denkt nu ook aan deelname aan 24 uur van Le Mans

McLaren koestert grootse plannen voor de toekomst. De Britse sportwagenfabrikant bestudeert de mogelijkheden om naast de Formule 1 en de IndyCar ook een project voor het World Endurance Championship op poten te zetten. De invoering van de nieuwe LMDh-reglementen, waarbij het WEC en de Amerikaanse IMSA-klasse de krachten gaan bundelen, is een belangrijke drijfveer voor het verlangen van McLaren om uit te breiden.

McLaren-baas Zak Brown legt aan RACER uit: "Het WEC en de 24 uur van Le Mans is zeker iets waar we naar kijken. In een ideale wereld zou ons portfolio de Formule 1, IndyCar en de endurance-racerij moeten bevatten, omdat ze alle drie verschillende doeleinden dienen en elkaar aanvullen. We doen alles echter stap voor stap, dat is de aanpak waar we voor gekozen hebben."

"Met ons Formule 1-team gaat het voor ons gevoel de goede kant op en we stappen net in de IndyCar, terwijl we nog moeten zien hoe de regels voor de endurance-racerij er exact uit komen te zien. Het ziet er allemaal goed uit, maar ik weet niet of het voor 2022 of 2023 gaat zijn. Als ik voel dat de Formule 1 onder leiding van teambaas Andreas Seidl de goede kant op blijft gaan en de IndyCar goed gaat, dan gaan we misschien werken aan het volgende plan."

Onder de LMDh-reglementen moeten wagens zowel inzetbaar zijn in het WEC als in de Amerikaanse IMSA. Dat maakt het aantrekkelijker voor fabrikanten om een auto voor deze series te ontwikkelen.