'Ferrari komt Vettel tegemoet met nieuw tweejarig contract'

Sebastian Vettel is nog altijd eerste keus bij Ferrari als het gaat om de invulling van de stoeltjes voor volgend jaar. De Duitser bezit een aflopende verbintenis en wimpelde een eerste aanbieding om dat te verlengen af. Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil nu een nieuwe poging doen.

F1-Insider.com schrijft dat Vettel een nieuwe aanbieding tegemoet kan zien. Binotto zou bereid zijn om de viervoudig wereldkampioen tegemoet te komen in zijn wens voor een contract voor meerdere jaren. Er zou nu een tweejarige verbintenis plus opties voor meer klaarliggen voor Vettel.

Op gebied van salaris is het Vettel die concessies moet doen. In tijden van crisis is het voor Ferrari bijna niet te verdedigen om de Duitser opnieuw een jaarloon van meer dan 30 miljoen euro aan te bieden. Bovendien is Binotto van mening dat rijden voor de Scuderia een eer moet zijn en niet om geld zou moeten draaien.

Ferrari heeft al een shortlist met eventuele vervangers voor Vettel samengesteld, mocht de Duitser besluiten zijn contract niet te verlengen. Carlos Sainz van McLaren en Renault-rijder Daniel Ricciardo zijn in dat geval de voornaamste kandidaten om de overstap naar Maranello te maken.