Seizoensstart in Oostenrijk kolfje naar de hand van Max Verstappen

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen staat te popelen om aan het Formule 1-seizoen 2020 te beginnen. Misschien is het op 5 juli dan eindelijk zo ver, de Grand Prix van Oostenrijk is nu de beoogde eerste race van het jaar. Mogelijk vindt een week later opnieuw een race plaats op de Red Bull Ring nabij Spielberg.

Als dat het geval is, dan lijkt de start van het nieuwe seizoen Max Verstappen op het lijf geschreven. Prestaties uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst, maar de Nederlander won de afgelopen twee Grands Prix op de Red Bull Ring. Op Servus TV zegt hij daarover: "Ik rijd daar altijd graag. Hopelijk krijgen we er twee races."

Max Verstappen moet het dan wel doen zonder de gebruikelijke steun van zijn fans. Duizenden Nederlandse Formule 1-liefhebbers trokken de afgelopen jaren naar Oostenrijk om op de tribunes rondom de Red Bull Ring voor een oranje zee te zorgen. In deze corona-tijd is dat niet mogelijk, de Grands Prix zullen in eerste instantie zonder publiek verreden worden.

Hij vindt het jammer dat er geen toeschouwers bij de races aanwezig kunnen zijn, maar Max Verstappen is maar wat blij als het seizoen op gang kan komen. "Al die mensen in het oranje, dat blijft mooi om te zien. Maar het belangrijkste is dat we weer gaan rijden voor de wereldtitel. Ik hoop dat we snel weer naar buiten mogen. Hopelijk in Oostenrijk, ik ben er klaar voor."