Alfa Romeo Racing lanceert kledinglijn voor het goede doel

Het Formule 1-team van Alfa Romeo probeert een steentje bij te dragen aan de bestrijding van de (vele) gevolgen van de corona-uitbraak. De renstal heeft de handen ineen geslagen met de Zwitserse tak van het goede doel Save the Children voor de lancering van een eigen kledingcollectie, genaamd Garage Time.

Alle opbrengsten gaan naar projecten van Save the Children om de kinderen die extra geraakt worden door de huidige pandemie te helpen. De naam van de kledinglijn is een verwijzing naar het stilgelegde raceseizoen; iedereen moet binnen blijven om het coronavirus te beteugelen, zo ook de teams en de coureurs.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur: "Solidariteit in puurste zin van het woord is de enige manier om deze crisis het hoofd te bieden, sharing is caring. Sociale verantwoordelijkheid is altijd een kernbegrip binnen ons bedrijf geweest. Ik ben trots dat wij als Sauber Group in samenwerking met onze partners vastberaden zijn om deze crisis aan te grijpen om de meest kwetsbare leden van de samenleving te helpen, namelijk kinderen wereldwijd."

Coureur Kimi Raikkonen voegt toe: "Niet elk kind is gezegend met onderdak, een schuilplaats of bescherming tegen deze pandemie. Daarom is het van belang om te doen wat we kunnen om Save the Children te helpen om die kinderen te bereiken. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om dit project te steunen en een aandeel te hebben in de hulp aan kinderen in nood."