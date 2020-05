Lando Norris ruziet met 'verzuurde gast' Simon Pagenaud

McLaren-coureur Lando Norris is fel van leer getrokken tegen IndyCar-rijder Simon Pagenaud. De twee kregen het dit weekend met elkaar aan de stok in een online race in de IndyCar iRacing Challenge op de Indianapolis Motor Speedway.

Lando Norris ging aan de leiding en leek op weg naar zijn tweede zege in evenveel races in de virtuele versie van het IndyCar-kampioenschap, totdat hij Simon Pagenaud op een rondje wilde zetten. De winnaar van de Indy 500 van vorig jaar reed opzettelijk langzaam om de Formule 1-rijder uit de race te kegelen. De Fransman had zijn actie via Twitch al aangekondigd, waardoor er geen twijfel over bestaat of er opzet in het spel was.

Mogelijk was het een vergelding voor een eerdere actie waar Pagenaud nog boos over was. Hoe dan ook, Norris had geen goed woord over voor het gedrag van de IndyCar-kampioen van 2016. "Ik heb er een volle dag aan besteed om het rijden te perfectioneren en dan verpest een verzuurde gast het omdat hij niet kan hebben dat een coureur van buiten de IndyCar een IndyCar-race gaat winnen." Direct na het voorval noemde hij Pagenaud al een leugenaar en een loser.

Norris krijgt veel bijval van andere collega's, zoals bijvoorbeeld Max Chilton. "Die zege had voor jou moeten zijn, Lando. Het is spijtig dat de IndyCar nu in een kwaad daglicht komt te staan. Volgens de spotter zou het in het echt niet mogelijk zijn om te doen wat Lando deed, maar in het echt zou het onbestaanbaar zijn dat een coureur de pits verlaat om een andere rijder opzettelijk in de muur te kwakken zoals Simon deed."