BBQ'ende Felipe Nasr wisselt Airmiles in voor IndyCar-test

Voormalig Williams-testrijder en Sauber-courer Felipe Nasr wordt in de Verenigde Staten gelinkt aan een race-zitje voor 2020. De Brazliaan, die hedendaags uitkomt in de IMSA Weathertech-series reed gisteren tijdens de testsessie op Sebring de snelste tijd.

Nasr nam plaats in de #31 entry van het Carlin-team. Carlin heeft nog een stoeltje vrij voor 2020. Hetzelfde geld voor DragonSpeed. Het team, waar onder andere Renger van der Zande in het WEC voor uitkwam heeft een beperkt programma op haar #81 entry. Daarnaast heeft de #59 entry van Max Chilton (Carlin) nog een plekje vrij voor de ovals.

De Braziliaan kende een hectische dag voorafgaande an de test in Sebring: "Ik stond 22 uur geleden nog achter de BBQ bij mijn familie in Brazilië", verklaarde Nasr. "Trevor (Carlin), belde mij en zei dat hij een plekje voor me in de auto had. Ik ben meteen opgestaan en heb al mijn gespaarde air-miles ingewisseld om een ticket van Brazilië naar Miami te boeken."

"Ik vloog economy class en heb bijna niet geslapen. Ik nam een Uber naar mijn huis in Miami, pakte de sleutels, dronk een bakkie espresso en reed daarna naar Sebring."

Nasr vervolgde daarna: "Ik kwam om half 1 aan bij de auto. Ik wurmde me in de wagen en begon met rijden. Dit zijn van die dagen die geweldig zijn, van die dagen dat je de hele dag met een lach op je gezicht loopt. Ik vind het werkelijk geweldig om dit te doen, maar ik ben we helemaal naar de vaantjes", sloot de blije Nasr af.