Voormalig Formule 1-coureur verpulvert Goodwood-record

Afgelopen weekend vond het Festival of Speed plaats in Goodwood. Er waren veel grote autosportsterren aanwezig en er werd reikhalzend uitgekeken naar het jaarlijkse hoogtepunt: de zogenaamde shootout. Veel verschillende soorten racewagens probeerden de snelste tijd te noteren op de hillclimb. Ook veel voormalig Formule 1-coureurs deden mee.

Voormalig Marussia-coureur Max Chilton bevond zich eveneens op de deelnemerslijst. De Brit was ingehuurd door het ambitieuze McMurtry. Het was het doel om het record van Romain Dumas in de even ambitieuze Volkswagen I.D.R te verbeteren. De McMurtry is een zogenaamde fancar, gebaseerd op de legendarische Brabham BT46 uit de jaren '70. Chilton deed niet rustig aan en verpulverde het record op verbijsterende wijze.

He’s done it again! @maxchilton has just broken the Timed Shootout and his outright record in the McMurtry Spéirling. The VW ID.R has been beaten with a ridiculous time of 39.081 seconds. The Future of Motorsport Power presented by @dhlexpressuk #gw_DHL #FOS #Hillclimb #record pic.twitter.com/5Lr2ODJzrt