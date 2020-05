Christian Lundgaard en Renault in afwachting van Ricciardo

Christian Lundgaard is voor een eventuele doorstroming naar de Formule 1 voor een deel afhankelijk van duidelijkheid rondom de positie van Daniel Ricciardo binnen het team van Renault. Ricciardo bezit een aflopend contract en verdient een megasalaris. Het is nog maar de vraag of Renault nu bereid is hetzelfde te bieden, terwijl er ook andere teams zijn die naar zijn diensten gunnen.

De 18-jarige Lundgaard geldt als mogelijke opvolger. De jonge Deen rijdt dit jaar in de Formule 2, als het seizoen ooit op gang komt. Over zijn kansen op een Formule 1-toekomst vertelde Lundgaard aan BT: "Ik heb het niet in eigen hand. Misschien kun je hetzelfde zeggen over Renault. We zijn allemaal in afwachting van wat Ricciardo gaat doen. Als hij het team verlaat, kan dat een kans voor mij betekenen."

"Het is lastig om in te schatten of ik in 2021 al klaar zal zijn voor de Formule 1. Ik heb pas één race in de Formule 2 gereden en niemand weet wanneer het huidige seizoen eindelijk kan beginnen. Renault verwacht van mij dat ik er klaar voor ben zodra een kans zich aandient. Gelukkig ben ik een redelijk snelle leerling en pas ik me snel aan in een nieuwe omgeving."