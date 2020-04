'Voorwaarden bij McLaren beter voor Vettel dan bij Ferrari'

Het is heel goed mogelijk dat Sebastian Vettel besluit om zijn aflopende contract bij Ferrari niet te verlengen en dat de Duitser na dit jaar de overstap maakt naar McLaren. Dat stelt Sascha Roos, commentator bij het Duitse Sky. Het eerste aanbod van Ferrari voor een eenjarige verlenging met een fors verlaagd salaris was volgens Roos een aanfluiting.

"Sebastian heeft een immorele aanbieding gehad van Ferrari, met een aanzienlijk lager salaris en waarschijnlijk zonder de status van eerste coureur", steekt de Duitse commentator van wal. "Misschien is het een aanbod dat Sebastian niet kan accepteren en dan tekent hij niet bij. Dat zou de weg vrijmaken voor de komst van Carlos Sainz."

En Vettel bewandelt dan mogelijk de omgekeerde weg, naar McLaren. Roos vervolgt: "Sebastian en Andreas Seidl (McLaren-teambaas, red.) kennen elkaar goed van hun gezamenlijke tijd bij BMW. Voor Vettel draait het niet om geld. Hij is alleen geïnteresseerd in het rijden met een succesvolle auto voor een team waar hij de status geniet die hij in zijn ogen verdient."

"McLaren stapt na dit jaar over op Mercedes-motoren, dat is geen slechte ontwikkeling voor het team. Dat zou aantrekkelijk kunnen zijn voor Vettel, aantrekkelijker in ieder geval dan slechte voorwaarden en tweede viool spelen bij Ferrari. De omstandigheden zijn bij McLaren voor hem misschien beter dan bij Ferrari, waar hij tweede man is achter Charles Leclerc."

Nieuw contract

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo hoopt echter dat zijn oude werkgever Vettel nog tot een langer verblijf weet te verleiden. "Ja, ik zou hem een nieuw contract geven", deelde hij mede aan Leo Turrini van Il Resto del Carlino. "Sebastian is nog net zo snel als altijd, beschikt over ervaring en aan motivatie ontbeert het hem niet. Bovendien zou het voor Leclerc handig zijn om langer naast iemand van de statuur van Vettel te rijden. Charles is enorm getalenteerd, maar hij komt nu onder druk om zijn goede vorige seizoen een vervolg te geven en Ferrari bij de hand te nemen."