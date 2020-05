Seizoensstart met een risico: "Eén coronageval leidt tot zes maanden uitstel Formule 1"

Esteban Ocon keert dit seizoen terug in de Formule 1. Sinds een paar staat zijn thuisrace op Paul Richard op de kalender en die had hij maar al te graag willen rijden. De Fransman spreekt zijn enorme teleurstelling uit over de afgelasting van de Grand Prix van Frankrijk. Voormalig McLaren-teambaas Eric Boullier is de baas van het evenement. Hij gaf toe dat racen op het Franse circuit onmogelijk is, vanwege de 'beslissingen van de Franse staat'.

Ocon baalt van annuleren Franse Grand Prix

De kalender kreeg een bijzondere wending na het uitbreken van het coronavirus. Alle races tot en met de Franse Grand Prix zijn inmiddels uitgesteld of geannuleerd. Esteban Ocon had daar niet de grootste moeite mee, maar wel toen zijn thuisrace werd afgelast. "Tot nu toe was de omwenteling op de kalender dragelijk", vertelde de Renault-coureur aan L'Equipe.

“Maar deze is volledig geannuleerd en het is mijn Grand Prix! Vorig jaar raakte het me al om niet voor het Franse publiek te mogen racen, maar nu ik mee had mogen doen, namens Renault nota bene, het zou geweldig worden. Ik zeg je, het is een enorme teleurstelling.”

Formule 1 moet snel een veilige manier vinden

Toen het seizoen in Melbourne aanvankelijk zou gaan starten, werd het op het laatste moment geannuleerd. Esteban Ocon kwam de persdag aan met een bijzonder gezichtsmasker. Dit is een manier om het virus niet te verspreiden, zo kan het seizoen toch starten. Ocon hoopt dat de Formule 1 snel betere oplossingen vindt. “We moeten erin slagen opnieuw op te starten. We moeten iets hebben om mensen te vermaken. Het is jammer als het zonder toeschouwers is, en als de situatie verbetert kunnen we de toeschouwers terughalen. Als we goed worden getest, zoals om de drie dagen, als we de dingen goed doen, komt het goed. Maar dat is een heleboel geregel.”

Als de Formule 1 hervat wordt en er komt een coronageval, dan moet de Formule 1 nog langer wachten. "Want als we het seizoen hervatten en een coronazaak wordt onthuld, lopen we het risico zes maanden uitstel. Het is belangrijk dat we weer gaan racen, maar we moeten nadenken over onze veiligheid."