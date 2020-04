Eddie Jordan: "Eddie Irvine meest luie coureur aller tijden"

Eddie Irvine had het in zich om de wereldtitel in de Formule 1 voor zich op te eisen, alleen was hij niet bereid om daar genoeg voor te doen en laten. Dat stelt zijn oude teambaas Eddie Jordan in de Off The Ball­-podcast. Irvine zette in 1993 zijn eerste schreden in de Formule 1 bij het team van Jordan en racete later nog voor Ferrari en Jaguar.

Zijn enige kans om een gooi te doen naar het kampioenschap kwam in 1999, toen Michael Schumacher tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone een beenbreuk opliep en lange tijd uitgeschakeld was. Irvine moest vervolgens de kar trekken bij Ferrari en wist de titelstrijd tot het einde spannend te houden, maar uiteindelijk ging Mika Hakkinen van McLaren met de eer aan de haal.

Het talent van Irvine was toereikend voor de titel, daar lag het volgens Jordan niet aan. "Eddie zat de hele dag op zijn luie reet in zijn appartement, hij was de meest luie coureur aller tijden. Zonde, want hij had makkelijk kampioen kunnen worden. Het was gewoon zijn manier van doen. Eddie ging graag naar nachtclubs en stond pas rond 12.00 uur of soms later op."

"Ik schakelde de hulp van een leraar in die me drie keer per week hielp met mijn gymklassen voordat ik in de Formule 1 terecht kwam. Ik bleef ze net zo lang lastigvallen totdat ik Irvine 's ochtends door de straten van Oxford zag rennen. Ik vroeg me dan af of hij net van een club vandaan kwam of dat hij net wakker was geworden."

"Maar zo was Eddie Irvine, hij was gewoon anders. Hilarisch om mee te werken, maar hij kon ook het bloed onder je nagels vandaan halen en je tot wanhoop drijven. Zo gaat dat in het leven. Sport zorgt wel vaker voor de meest wonderbaarlijke figuren en geweldige verhalen."